Kayseri yerel seçim sonuçları 2019 | Kayseri 31 Mart yerel seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Kayseri yerel seçimleri için Cumhur ittifakının AK Parti Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç ile Millet ittifakının İYİ Parti Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Dursun Ataş arasında yarış geçtiği Kayseri yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Kayseri yerel seçimler sonuçları, Kayseri 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Kayseri, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Kayseri seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Kayseri büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Kayseri yerel seçim sonuçları 2019, Kayseri Büyükşehir 2019 yerel seçim sonuçları sorgula.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

Kayseri il seçim sonuçları 2019. 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 2019 Kayseri yerel seçim sonuçları. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Kayseri 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019’a 12 parti girmekte. Kayseri yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları,Kayseri, 2019 seçim sonuçları Kayseri, 2019 yerel seçim sonuçları Kayseri, son yerel seçim sonuçları Kayseri, Kayseri yerel seçimler sonucu 2019, Kayseri ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

Kayseri ilçeleri seçim sonuçları, Kayseri ilçe seçim sonuçları, Kayseri ilçeler seçim sonucu, Kayseri ilçelere göre seçim sonuçları, Kayseri il ve ilçe seçim sonuçları 2019, Kayseri Sarız ilçesi seçim sonuçları, Kayseri hacılar ilçesi seçim sonuçları son daki gelişmesi. YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr’de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kayseri seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

YSK Kayseri büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Kayseri gelmekte.

Yerel seçim 2019 Kayseri büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Cevzet Işık

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Arıkan

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Kurt

Demokratik Sol Parti (DSP) Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Hayri Gülsuna

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Kayseri, Kayseri belediye Seçim sonuçları Kayseri 2019 yerel seçim sonuçları ve Kayseri ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)

Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)

Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)

Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)

Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)

İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)

Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)

Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)

Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)

Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)

CHP Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)

Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)

Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)

Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)

Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)

Pınarbaşı: Deniz Yağan

Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)

Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)

MHP Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)

Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)

Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)

Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)

Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)

İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)

Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)

Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)

Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)

Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)

Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)

HDP Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

İncesu: Seyithan Ezer

Talas: Abdulbaki Öğmen

Kocasinan: Mustafa Öçal

Saadet Partisi (SP) Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün

Bünyan: Hakan Çelik

Develi: Abdullah Akkuş

Felahiye: Sinan Taşçı

Hacılar: Erdal Altun

İncesu: Orhan Kaya

Yeşilhisar: Yavuz Mercan

Yahyalı: Nuh Tosun

Tomarza: Ömer Yerli

Talas: Harun Halilullah Toprak

Sarız: Muharrem Çelik

Pınarbaşı: Vacit Kip

Sarıoğlan: İbrahim Turgut

Özvatan: Vedat Ali Tur

Melikgazi: Sinan Aktaş

Kocasinan: Haşim Özçelik

Bağımsız Türkiye Partisi BTP Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Akkışla: Rüştü Karataş

Bünyan: Tuğba Akçakoca

Develi: Halim Türgar

Felahiye: Barış Göveç

Hacılar: İbrahim Gözel

İncesu: Naci Demir

Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu

Yahyalı: Salih Tunca

Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca

Talas: İhsan Akşehirli

Sarız: Şaban Gülmez

Pınarbaşı: Hüseyin Kip

Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün

Özvatan: Bilal Uruç

Melikgazi: Bayram Karaman

Kocasinan: Ali Öksüz

Demokratik Sol Parti (DSP) Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

Vatan Partisi Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Talas: Selma Tosun

Melikgazi: Feride Sakarya

Kocasinan: Mustafa Koçak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Akkışla: Ali Ergül

Bünyan: Yaşar Özden

Develi: Serhad Özdamar

Hacılar: Kuddusi Dikbaşer

İncesu: Seyit Gürlek

Tomarza: Ramazan Demirezen

Pınarbaşı: Abdullah Yağmur

Sarıoğlan: Murat Özcan

Melikgazi: Öz Ferhat Aslan

Kocasinan: Nevzat Yıldız

Türkiye Komünist Partisi Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

Bağımsız Kayseri ilçe belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı

Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

Bünyan: Ahmet Çakmak

Bünyan: Ömer Özcan

Felahiye: Mustafa Mihmat

Hacılar: Sedat Koç

Yeşilhisar: Sinan Çatal

Melikgazi: Murat Kurnaz

Melikgazi: Yalçın Patat