Kayseri ve Yozgat'ta cuma namazıyla ibadetin başlayacağı camiler dezenfekte ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.



Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nasrullah Zade Camii’ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 29 Mayıs'ta ilk cuma namazını eda edeceklerini kaydetti.

Palancıoğlu, "İnşallah cuma namazımızla birlikte camiler açılmış olacak. İlçe Müftülüğümüzle yapmış olduğumuz istişare ile 150 camimizde cuma namazını eda edeceğiz. Bu kapsamda tek kullanımlık seccade veya şahsi seccadelerde cami bahçesi veya avlusunda namaz kılınacak. Belediye ekiplerimiz, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı." ifadelerini kullandı.

- Kocasinan Belediyesinden temizlik seferberliği

Kocasinan Belediyesi ise 29 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak ibadete açılacak camiler için temizlik ve dezenfekte seferberliği başlattı.

Normalleşme programı kapsamında cami bahçesi, avlusu ve açık alanlar başta olmak üzere maske takma ve tek kullanımlık seccade teminiyle öğle ve ikindi namazlarının kılınacağı camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, teknolojik temizleme cihazlarıyla camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları dezenfekte ederek, gül suyuyla yıkıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise camilerin bahçesi ve açık alanlarında çimleri biçerek, daha nezih ortam sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, camilerin kutsal mekanlar olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak camilerimizin, mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Yeniden ibadete açılacak olan camilerimiz dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.



- Yozgat



Yozgat Belediyesi, sosyal mesafe konularak cuma namazı kılınması uygun olan camilerde dezenfekte çalışması yaptı



Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında süreç başladığı günden itibaren ibadethaneler başta olmak üzere toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Camilerde 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını anımsatan Köse, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. 29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi de yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



