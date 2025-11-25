Kayseri ve Çekya ticaretini güçlendirecek adım

Kayseri’de iş dünyasının dış temaslarına yönelik önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası (KTO), Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek’i konuk ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini masaya yatırdı.

Kayseri’den Çekya’ya ihracat

Ziyarette TBMM Çek Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da yer aldı. Milletvekili Cıngı; iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, Kayseri’nin üretim gücü ve ticaret potansiyelinin bu ilişkileri daha ileriye taşıyacak nitelikte olduğunu belirtti. Cıngı; karşılıklı heyet ziyaretlerinin, iş birliklerinin ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayarak, parlamenter düzeyde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Başkan Gülsoy; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişi, 4 bin 500 yıllık ticaret geleneği ve güçlü üretim altyapısıyla bölgenin ekonomik anlamda önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Gülsoy; "129 yıllık geçmişe ve yaklaşık 30 bin üyeye sahip Kayseri Ticaret Odası olarak, Çek Cumhuriyeti gibi önemli bir ülkenin büyükelçisini şehrimizde ağırlamak bizler için değerli. Dost ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirmeye her zaman büyük önem veriyoruz" dedi. Gülsoy, iki ülke arasındaki mevcut ticaret rakamlarının daha da artması gerektiğine dikkat çekti. 2024 verilerine göre Kayseri’nin Çek Cumhuriyeti’ne ihracatının 30 milyon dolar, ithalatının ise 3 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Dış ticaret hacminin iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin çok gerisinde olduğunu belirten Başkan Gülsoy; "Bu hacmi çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Kayseri’nin Çek Cumhuriyeti’ne yaptığı ihracatta otomotiv endüstrisi, demir-çelik, elektrik-elektronik gibi birçok sektörde güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesine sahibiz. Çekya’nın bu alanlardaki teknoloji birikimi ve sanayi altyapısı ile Kayseri’nin üretim gücünün birleşmesi gerçek anlamda bir kazan-kazan fırsatı sunmaktadır. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki ticareti daha da artırmak, yeni yatırım alanları oluşturmak ve firmalarımız arasında daha yoğun iş birlikleri geliştirmek için her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

KOBİ’lerin AB pazarlarına erişimini kolaylaşacak

Başkan Gülsoy; Büyükelçi Stepanek’e Kayseri Ticaret Odası koordinasyonunda, Belçika Flaman Brabant Ticaret Odası ve Çekya Ticaret Odası ortaklığında yürütülen, Türkiye-AB iş birliğini güçlendiren Digiconnect Projesi hakkında bilgiler aktardı. Projenin, Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD-II) Programı tarafından desteklendiğini ve 15 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını belirten Gülsoy, projenin dijital ticaret altyapısını geliştirmeyi, KOBİ’lerin AB pazarlarına erişimini kolaylaştırmayı ve odalar arasında kalıcı bir iş birliği ağı kurmayı hedeflediğini söyledi. Proje kapsamında Kayseri-Belçika-Çekya odalarını birbirine bağlayan çok dilli bir dijital ticaret platformu kurulacak; firmalar ürünlerini sergileyebilecek, karşılıklı B2B eşleştirmeler yapılabilecek ve Avrupa pazarlarına doğrudan erişim sağlayabileceklerdir. Platform, Türk ve Çek firmalarını kalıcı bir dijital altyapı üzerinden birbirine bağlayarak karşılıklı ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Ayrıca proje ile üç oda arasında düzenli çalışma ziyaretleri, ortak eğitimler, dijital dönüşüm atölyeleri, firma eşleştirmeleri ve sektör bazlı iş birliği programları planlanmıştır. KOBİ’ler için dijital olgunluk analizleri, e-ihracat eğitimleri ve pazar erişim modülleri geliştirilerek Türk ve Çek firmalarının dijital ticarette daha rekabetçi hale gelmesi sağlanacaktır. Proje, firmaların Avrupa’da görünürlüğünü artırmayı amaçlayan SEO çalışmaları, online showroom’lar ve uluslararası tanıtım faaliyetleri ile desteklenmektedir. Projede üç ülkenin diplomatik ve oda düzeyindeki temsilcilerinin katılacağı ortak bir lansman gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Stephanec: İlişkilerimizi daha üst seviyelere taşıyacağız

Büyükelçi Stephanec, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Kayseri özelinde hayata geçirilecek projeler hakkında değerlendirmede bulundu. Stephanec; "İlişkilerimiz çok sağlam. Ticaret hacmimiz de bu yıl yüzde 16 artış gösteriyor. Çekya’dan Kayseri’ye direkt uçuşlar bulunuyor; Erciyes Kayak Merkezi’ne vatandaşlarımız geliyor. DigiConnect Projesi’ne her türlü desteği vermeye hazırız. Kayseri gibi üretim gücü yüksek şehirlerle temaslarımızı artırarak karşılıklı heyet ziyaretleriyle ilişkileri daha da güçlendirebiliriz" dedi. Ziyaretin sonunda, iki taraf da karşılıklı ticaretin daha ileriye taşınması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Başkan Gülsoy, bu tür ziyaretlerin sadece diplomatik nezaket değil, somut iş birliklerinin de kapısını araladığını vurguladı.