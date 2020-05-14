Kayseri Üniversitesi 2 Yaşında

Kayseri Üniversitesi 2. yaşını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

18 Mayıs 2018 tarihinde 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla kurulan Kayseri Üniversitesi kuruluşunun ikinci yılını tamamladı. Uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversite misyonu ve uygulama odaklı öncü ve örnek bir üniversite vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Kayseri Üniversitesi, bugün üçü faal dört fakülte, 11 meslek yüksekokulu ve bir enstitü ile eğitim faaliyetlerine “İyiye daha iyiye, geçmişi ve bugünü değerlendirerek geleceği planlayarak” bakış açısı ile devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, halihazırdaki yapısı ile daha çok meslek yüksekokulu eğitim formatında ve ön lisans düzeyindeki programları ile ön planda olan Kayseri Üniversitesi’nin planlanan programları ile birlikte yelpazesini çeşitlendirerek ve genişleterek, Kayseri’nin, bölgenin ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyette bulunan bir üniversite formatına doğru da evirilerek emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Rektör Karamustafa, üniversitenin ikinci kuruluş yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti:

“Sanayi, ticaret, kültür, sağlık, eğitim ve turizm sektörlerinde öne çıkan şehir olmanın yanı sıra kadim bir kültür ve ilim merkezi (makarr-ı ulema - ulemalar şehri) olan Kayseri’de üçü devlet ve biri vakıf olmak üzere toplam dört üniversite bulunmaktadır. Kayseri Üniversitesi bu üniversiteler arasında kuruluş tarihi itibarıyla ilk etapta her ne kadar en yenisi gibi görünse de Kayseri gibi kadim kültür ve değerlere sahip bir şehrin adını taşıyarak Kayseri şehrinin üniversitesi konumunda olan, içselleştirdiği misyon ve vizyonu çerçevesinde belirlenen amaç ve hedefleri ile kendi alanında Türkiye’nin gelecek vadeden sayılı üniversiteleri arasında yer alacağından hiç şüphe duyulmasın. Kurucu Rektör olarak başladığım görevde ekip arkadaşlarımla birlikte önce yol haritamızı belirledik. Bu çerçevede önümüzdeki 5-10 yılın hatta daha uzun dönemlerin üniversitesinin nasıl olması gerektiği üzerine çalışarak yolumuza planlı ve emin bir şekilde devam etmekteyiz. İlçelerde kurumsal yapılanmamız büyük ölçüde tamamlandı; binalar eksik olduğu için eğitim faaliyetine başlayamayan okullarımızı içinde bulunduğumuz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında teker teker faaliyete geçirildi ve bu birimlerimiz sık sık ziyaret edilerek sorunlar yerinde tespit edildi ve edilmeye de devam ermektedir. Bu yerleşkelerdeki sorunlar ve eksikler yerel yöneticiler ve hayırseverlerle diyalog içerisinde anında tamamlama ve çözüm üretme çabası gösterilmektedir. Meslek yüksekokulu bulunan ilçelerimizin birkaçı hariç yurt ve sosyal tesis ihtiyaçları dışındaki sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuşmasını halkımızın, iş dünyamızın ve yerel yöneticilerimiz ile siyasilerimizin desteği ile sağlanmış oldu. İlçelerde yeni açılan programlarımızı istihdam oranlarına ve ilçenin ihtiyaçlarına göre planlamaktayız. Şimdi yapılması gereken buralara daha fazla ve daha nitelikli öğrenciyi çekmek için çevresel, fiziksel, teknik, donanım açısından eksiklikleri tamamlamak ve insan kaynağına bağlı gelişmeleri sağlamak olacaktır. Kayseri merkezdeki birimlerimize gelince daha önce Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Kayseri Üniversitesi’nin kurulmasıyla Kayseri Üniversitesi’ne devrolan bu birimlerimizin ciddi sayılabilecek sorunları bulunmamaktadır. Biz merkezdeki birimlerimizi daha aktif ve daha faydalı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ‘Kampüste değil sahada üniversite’ sloganıyla çıktığımız yolda Kayseri ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgeleri ile başlattığımız iş birliği çalışmalar devam etmektedir. Amacımız buralarda meslek yüksekokulu kurulması ve eğitimin sahaya taşınmasıdır. Bunun için ön protokoller imzaladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu protokoller hayata geçer ve OSB’lerde meslek yüksekokulları kurmuş oluruz. Biz yine ilk göreve geldiğimizde meslek yüksekokullarımızda neden istihdam garantili bölümler olmasın diye düşünüyorduk; bu yöndeki çabamızı da büyük bir heyecanla ve dinamik bir anlayış çerçevesinde devam ettirmekteyiz. Eğer istihdam garantili bölümleri ve programları oluşturur, bunu hayata geçirebilirsek, meslek yüksekokullarımızın hem tercih edilebilirliğini hem de kalitesini daha da artırabiliriz ki bunun sonucunda iş dünyamıza nitelikli mezunlar yetiştirmiş oluruz.”

Kayseri Üniversitesi’nin yerleşim yeri konusuna da değinen Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi yeni fakat müstakil bir kampüs alanına yönelik çalışmalarda da ciddi yol almıştır. Yine göreve geldiğimiz günden başlayarak Kayseri Üniversitesi’nin kampüs alanı konusunda çok yönlü çalışmalarda bulunduk. Kampüs alanı için önümüzdeki 3-5 yılın değil, 25-30 yılın planını da kapsayacak bir arsanın bulunması için çaba gösterdik. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, şehrimizin önde gelenleri ve siyasileri ile şehrimizde ve Ankara’da sürekli temas halinde olduk. Kayseri Üniversitesi’nin kampüs alanı için çeşitli alternatifler belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda da bu konuda çalışmalarda bulunuldu. İnşallah üniversitemizin yeni kampüs alanına ilişkin süreçler sonuçlandığında kamuoyu ile bu durumu daha somut bir şekilde paylaşacağız. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılında Kayseri merkezdeki okullarımızın bağımsız bir kampüs alanında faaliyet göstermesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde ‘15 Temmuz Yerleşkesi’nin Kayseri Üniversitesi’ne tahsisi yapılmış oldu. ‘15 Temmuz Yerleşkesi’ndeki Erciyes Üniversitesi’ne ait birimlerin Erciyes Üniversitesi ana kampüsüne taşınması ve Erciyes Üniversitesi ana kampüsündeki Kayseri Üniversitesi’ne ait birimlerin de ‘15 Temmuz Yerleşkesi’ne taşınması ile büyük ölçüde yeni eğitim-öğretim yılında Kayseri Üniversitesi ‘15 Temmuz Yerleşkesi’nde faaliyetlerine devam edecektir” şeklinde ifadelerde bulundu.

2 Yıla Çok Sayıda Etkinlik Sığdırdık

Kayseri Üniversitesi olarak son iki yılda çok sayıda sosyal, kültürel, akademik ve bilimsel etkinlik gerçekleştirdiklerini de kaydeden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi olarak akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem vermekteyiz. Ülkemizin milli meselelerinde öğrencilerimizin daha bilinçli olmaları ve bu çerçevede öğrenim hayatlarına sürekli kendilerini günün şartlarına uygun bir şekilde geliştirerek devam etmelerindeki sorumluluğumuzun farkında olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktayız. Öğrencilerimizin sosyal ve kültür olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik çalışmaları destekliyor, yol gösterici olarak onların birtakım becerilerini kristalize etmeleri konusunda da duyarlı olmayı son derece önemsiyoruz. Amacımız vermiş olduğumuz nitelikli eğitim, öğretim ve diğer akademik, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle üniversitemizin tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu çerçevede üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen iki yıllık sürede çok sayıda etkinlik düzenledik. Herkesin bildiği gibi korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ile diğer etkinliklere mart ayı itibari ile ara verilmişti. 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan uzaktan eğitim faaliyetlerimizi de gün geçtikçe daha da iyiye taşıyarak yürütmekteyiz. Bu kapsamda, derslerin dijital platformlarda yürütülmesi ile beraber, ara sınavları da dijital platformlar üzerinden yapmaktayız. Yılsonu sınavlarını da bu formatta yürüterek içinde bulunduğumuz dönemi tamamlayacağız. Bu amaçla büyük emek sarf eden KAYUZEM ekibimize ve tüm öğretim elemanlarımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünlerde yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerinin bizim için ilerideki çalışmalarımıza yol gösterici nitelikte iyi bir tecrübe oluşturduğunu düşünmekteyim. Korona virüs salgınının normalleşme döneminde de eğitim faaliyetlerinin yeniden yüz yüze yapılması şekline döndüğünde dahi, biz herhangi bir ihtiyaç durumunda uzaktan eğitimi her zaman uygulayabilecek öngörüye ve kaynaklara sahibiz ve bunu daha da geliştireceğimizi ifade etmek isterim. İnşallah korona virüs salgını tamamen sona erer ve eğitimde de tamamen normale dönerek üniversitemizi daha da iyi bir seviye taşırız. Üniversitemizin ikinci kuruluş yıl dönümünün tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, basınımıza, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşlarımıza, Kayserili hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerken, bu iki yıllık süreçte uzaktan yakından ve doğrudan dolaylı emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.