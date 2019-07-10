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Kayseri Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Kayseri Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 2 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Develi İslami İlimler Fakültesi Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisiolmak üzere 2 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 10 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
Kayseri Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Kayseri Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 2 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; Develi İslami İlimler Fakültesi Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi  olmak üzere 2 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 10 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.kayseri.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
  1. Kayseri Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
  2. Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

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