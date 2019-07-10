Kayseri Ticaret Borsası Borsada karkas dana etinin kilogramı ortalama 30, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 30 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün cinsi Miktarı Fiyat Sucuk kg 62,64 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 80,00 Dana eti (karkas) kg 30,00 Kuzu eti (karkas) kg 40,00







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.