Kayseri Ticaret Borsası
Borsada karkas dana etinin kilogramı ortalama 30, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan satıldı10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 30 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Sucuk
|kg
|62,64
|Pastırma (takım)
|kg
|75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
|80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|30,00
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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