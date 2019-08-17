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Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme fikstürleri çekildi

Kayseri 2019-2020 Futbol Sezonu Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme fikstürleri Sümer Amatör Evinde gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:34
Kayseri Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme fikstürleri çekildi

Kayseri 2019-2020 Futbol Sezonu Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme fikstürleri Sümer Amatör Evinde gerçekleştirildi. Bu sezon Süper Amatör Küme ’Mehmet Özet’, Birinci Amatör Küme ise ’Medet Avşar’ ismi ile oynanacak.


Sümer Amatör Evinde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri, liglere katılacak olan takımların antrenör ve yöneticileri katıldı. Süper Amatör küme bu sezon 14 takım ile oynanırken, Birinci Amatör Küme ise iki grup halinde 21 takımın katılımı ile oynanacak. Karşılaşmalar 21 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bu sezon Süper Amatör Küme, hayatını kaybeden iş adamı ve spor dünyasının tanınmış ismi Mehmet Özet ismi ile oynanırken, Birinci Amatör küme ise geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden genç futbolcu Medet Avşar’ın ismi ile oynanacak. Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, sporda ahnde vefanın önemli olduğunu söyleyerek bu sezon böyle bir karar aldıklarını dile getirdi. Soykarcı, "Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezonu geride bırakmayı temenni ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından spor camiasında hayatını kaybedenler anısına Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra fikstür çekimine geçildi. Yapılan fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları şöyle oluştu:



Süper Amatör Küme 1. Hafta:


Talas Anayurtspor-Özvatan Gençlikspor


Hacılar Erciyesspor-Demirspor


Şekerspor-Trend Gayrımenkul


Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor


Develispor-Yolspor


Kocasinan Ülküspor-E.M.Belsinspor


Sağlıkspor-Gençlerbirliği


Birinci Amatör Küme A Grubu


Yavuzspor-Amarat Gençlikspor


Esentepespor-Argıncıkspor


Başakpınar-Büyüleyenspor


Yeni Esenspor-Güneşspor


ErciyesReşadiyespor-Yerköyspor


Birinci Amatör küme B Grubu


Gültepespor-Kayserigücü


Sanayi Esnasfspor-OSB Atletikspor


Makfitspor-Yeşilhisarspor


Akkışla Gençlik-Tomarza Belediye


Argıncık Esnafspor-Kafkasspor


Palasspor-BAY

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:34
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