Kayseri Spor'dan altın madalya
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2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. sporcuları 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. sporcuları 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan şampiyona, 7-8 Eylül tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Organizasyonda Kayseri Spor A.Ş. adına mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle kulüplerine iki madalya kazandırdı.
Para Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Kenan Babaoğlu, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. W1 Erkekler kategorisinde Şehit Kemikkıran ise Türkiye İkincisi oldu.