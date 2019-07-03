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Kayseri Şeker’den işçilere iki yıl için yüzde 42 zam

Kayseri Şeker’e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının çalışma sahalarında Şeker-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan 1356 personeli ilgilendiren 28.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
Kayseri Şeker’den işçilere iki yıl için yüzde 42 zam

Kayseri Şeker’e ait Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının çalışma sahalarında Şeker-İş Sendikasına bağlı olarak çalışan 1356 personeli ilgilendiren 28. Dönem Toplu iş sözleşmesi, İki yıl için toplamda ortalamayüzde 42 zam artış oranıüzerindenimzalandı.


Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda gerçekleşen sözleşme imza törenine;Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,Avni Hokka Ömeroğlu, Harun Halıcı, Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri,Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve sendikalı işçiler katıldılar.


Toplu sözleşme töreni esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 28. Dönem Toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımız, şirketimiz ve sendikamız açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önceki sözleşmede çalışanlarımıza Türkiye’de en yüksek zammı vermiştik. Bizim şampiyonluğu bırakmak gibi bir niyetimiz yok. İddiamızı devam ettiriyoruz veyine örnek olacak bir çalışma ile sözleşmeye ilave olarak son iki dönemeenflasyon farkı uygulaması ilave etmek suretiyle iki yıllık olarak yüzde 42 oranında zam yapmış bulunmaktayız. Ağız tadı ile harcayın dedi.


Başkan Akay konuşmasında öncelikleKayseri Şekerdeki son 9 yıldaki sözleşme sürecini değerlendirerek “2011 yılından beri yapmış olduğumuz 5. Toplu sözleşmeyi yapıyoruz. İlk seneki tabloyu biz de unutmuyoruz. Sendikamızın Başkan ve yöneticileri de unutmuyordur. O sene çalışanlarmaaşını, ikramiyesini alamıyordu. Sendika temsilcileri durumu bildikleri için toplu sözleşme esnasında ne gibi bir yol izleyecekleri konusunda da kararsız kalmışlardı. Sendika temsilcilerimiz Yönetim Kurulumuzun da hazır olduğu toplantıya katıldıklarında kendilerine böyle bir dönemde bizim çalışanlarımıza zam yapma durumumuz olmadığını anlayışla karşılamanızı bekliyoruz deyince anlayış gösterdiler.


Ancak, Yine deburası KayseriŞeker, Kayseri Şeker batmış da olsa çalışanlara hak ettiğini verir, vermesi gerekir dedik ve Türk Şeker seviyesinde yine zam yapma başarısını göstermiştik. O günden bu güne 9 yıl geçti ama bu süre zarfında yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerde elimizden geldiği kadar şirketimize, çalışanımıza yakışanı yapmaya çalıştık. Bizim anlayışımızda hem çiftçimizi hem çalışanımızı namerde de merde de muhtaç etmemek var. Yine de içinde bulunduğumuz şartları göz ardı etmememiz gerekiyor. Şeker sektörünün ve Şeker Fabrikalarının içerisinde bulunduğu duruma baktığımızda özellikle çok sıkıntılı bir süreç yaşanmakta olduğunu hep birlikte görüyoruz. Biz yine de çalışanımıza en yüksek zammı vermeye çalışıyoruz” dedi.


Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de yapmış olduğu konuşmada; Tarihi süreç içerisinde battı batıyor, gitti gidiyor denilen Kayseri Şeker Fabrikasındaki 2011 yılı öncesindekikrizi işçiler olarak hep birlikte yaşadık. O kriziDamarlarımızın içindeki kanda hissettik. O zorlukları yaşamak, çalışanların ekmeğinin aşının gideceğini bilmek kadar acı bir durum yoktu. O günleri Allah bir daha ne Kayseri Şeker Fabrikamıza ne de diğer fabrikalarımıza ve ne de ülkemize göstermesin.


Ama o günden bu güne gelinen sürece baktığımız zaman güzel olan şeyleri takdir etmek mecburiyetindeyiz. Bu sözleşmede de Başkanımız ve Yöneticilerimiz yine büyüklüğünü gösterdi. Ben Kayseri Şeker Fabrikasına geldiğimde, Başkanımız Sayın Hüseyin Akay’ın konuşması esnasında ve bu salondaki gördüğüm olumlu manzaradan çok etkilendim. Allah birliğinizi dirliğinizi bozmasın. Birlik ve beraberliğin kıymetini bilelim. Kayseri Şeker’e bağlı üç fabrikamızın ülkeye hizmetinden alı koymasın. Katma değeri artarak insanlarımıza hizmet etsin. Bu toplu sözleşmemizin öncelikle Kayseri Şeker çalışanlarımıza, Şeker sanayimize, çalışma hayatınave ülkemizehayırlara vesile olmasını dilerim dedi.


Yapılan konuşmaların ardından imza törenine geçildi. İmza töreni sonrası yapılan sözleşme çalışanlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:36
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