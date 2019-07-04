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Kayseri Şeker, ’KAYSEV’ Vakfından 1243 üniversite öğrencisine burs

Kayseri Şeker’in hinterlandını kapsayan İllerde çiftçi ve şirket personeli çocukları yanı sıraŞehit-Gazi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarından,yüksek öğrenim gören 1243 öğrenciye, Kayseri Şeker’e ait Kayşev Vakfından karşılıksız burs verdiği açıklandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:51
Kayseri Şeker, ’KAYSEV’ Vakfından 1243 üniversite öğrencisine burs

Kayseri Şeker’in hinterlandını kapsayan İllerde çiftçi ve şirket personeli çocukları yanı sıraŞehit-Gazi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarından,yüksek öğrenim gören 1243 öğrenciye, Kayseri Şeker’e ait Kayşev Vakfından karşılıksız burs verdiği açıklandı.


Geleneksel olarak beş yıldan beri düzenlenen “Şeker Gençlik Buluşması” etkinlikleri kapsamında Kayşev Vakfından burs alan öğrenciler Kayseri Şeker yöneticileri ile bir araya gelerek tanışma, kaynaşma sağlanıyor.


2018-2019 Öğretim yılı sonunda beşincisi Kayseri Şeker Gölünde düzenlenen Kayşev Şeker Gençlik Buluşmasına;Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Kayşev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Duygulu, Yönetim Kurulu Üyeleri bursiyer öğrenciler ile velileri katıldılar.


Kayşev Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Duygulu, Şeker Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada;Kayseri Şeker Fabrikasının sosyal sorumluluk projelerinden, eğitime destek kapsamında Altı yıldan beri hizmet vermekte olan Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından her öğrenciye aylık 180 TL olmak üzere 9 aylık eğitim döneminde toplam 1.620 TL. verildiğini, burs verilen öğrencilerden 174 ünün ön lisans, 1048 inin lisans, 21 inin yüksek lisans eğitimi görmekte olduğunu belirtti.


Kayşev Vakfı onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada; Ülkemizin iyi yetişmiş gençlere ihtiyacı var. O nedenle Biz gençlerimize olan sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde Kayseri Şeker olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz dedi.


Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; “Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gençlik buluşmasında konuşan öğrencilerimizi dinledim ve gurur duydum. Öğrencilerimiz çıktılar böyle güzel bir şekilde duygularını ifade ettiler. Böyle donanımlı gençlerin yetişiyor olmasından dolayı gerçekten gurur duydum. Demek ki boşa emek vermiyoruz. Bu ülkeye yararlı çok güzel gençler yetişmesi konusunda karınca kararınca çam sakızı çoban armağanı kabilinden bir katkımız oluyor. Bu bizim için gerçekten bir gurur vesilesidir.


Kayşev 2012 yılında öncelikli olarak çiftçimizin ve çalışanlarımızın üniversite tahsili yapan çocuklarına yönelik eğitim ve sağlık hizmeti verme amaçlı vakıf olarak kuruldu. Ama şu anda sağlıktan ziyade eğitim ağırlıklı olarak faaliyetlerini devam ettiriyor. İlerleyen zaman içerisinde başka kaynaklara da erişecek olursa inşallah eğitim ve sağlık konusunda yatırım yapması da mümkün hale gelir. İlk yıllarda bu kadar sayı yoktu ama bu gün görüyorum ki bursiyer sayımız 1250 ye ulaşmış bu da tabi vakfımızın ne kadar önemli bir gelişme kaydettiğinin ifadesidir.


Dünyadaki Milletler yarışında ülkemizin mutlaka ilerde olması lazım. Tarihimizde daima ilerde olan bir milletin bu gün geri kalmış olarak ya da gelişmekte olan bir ülke olarak addedilmesi benim ağrıma gidiyor kanıma dokunuyor. Onun için de biz bu konuda kendi üzerimize düşen görevi hakkıyla layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizler işimizi en iyi şekilde yürütüyoruz, yönetiyoruz ve bu manada gerek çiftçimiz gerek çalışanlarımıza gerek devletimize her türlü katkıyı sunuyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Bizim tek başımıza bunu yapmamız yetmiyor gençlerimizin de gelecek adına donanımlı bir şekilde yetişmesine ihtiyacımız var. Gençlerimizin, dünyadaki emsallerinden başka milletlerin gençlerinden daha iyi şekilde yetişmeleri ve kendilerini geleceğe hazırlamaları lazım onun için de bizim katkımız bu çerçevede bir anlam ifade ediyor” dedi. Öğrenciler ve Velilerin konuşmalarının ardından günün anısına Çınar fidanı dikildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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