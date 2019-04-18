Kayseri OSB Atletikspor Türkiye Şampiyonasına galibiyetle başladı
U15 Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden Kayseri OSBAtletikspor Adana’da oynadığı ilk maçta Hatay ekibiKaraağaçspor’u 4-0 mağlup galibiyetle başladı.18 Nisan 2019 Perşembe 08:56
U15 Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden Kayseri OSBAtletikspor Adana’da oynadığı ilk maçta Hatay ekibiKaraağaçspor’u 4-0 mağlup galibiyetle başladı.
Hatay Karaağaçspor karşısında etkili futbolunu aldığı net galibiyetle süsleyen Mavi-Siyahlılar ikinci maçını Cuma günü oynayacak. Antrenör Serkan Karakuş yönetiminde şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan Kayseri OSB Atletikspor şampiyonadan çok umutlu. Kayseri OSBAtletikspor U15 Türkiye Şampiyonası ikinci maçını 19 Nisan 2019 Cuma günüsaat 11.00’de Mersin Camspor ile karşı karşıya gelecek.
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