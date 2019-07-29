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Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834 konut ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kayseri Melikgazi Mimar Sinan Bahçelievler projesinde yer alan konutların başvuruları 23 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konutu için hak sahipleri teslim tarihinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.Kayseri ili Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan mevkiinde konumlanan Kayseri Melikgazi TOKİ evleri toplam 834 konut, 2 adet ticaret merkezi ve 2 adet camiden oluşuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bulunuyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834 konut ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kayseri Melikgazi Bahçelievler projesinde yer alan konutların başvuruları 23 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konutu için hak sahipleri teslim tarihinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.  Kayseri ili Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan mevkiinde konumlanan Kayseri Melikgazi TOKİ evleri toplam 834 konut, 2 adet ticaret merkezi ve 2 adet camiden oluşuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bulunuyor.

TOKİ Kayseri Melikgazi Bahçelievler'de en düşük konut bedeli 86 bin 252 TL, en yüksek konut bedeli ise 258 bin 873 TL olarak belirlendi. Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinatla daire sahibi olunabilen projede taksit bedelleri 290 TL'den başlıyor. 120 ay, 156 ay ve 180 ay vade imkanı sağlanan Melikgazi TOKİ'de peşinat bedelleri 51 bin 775 TL ile 10 bin 350 TL arasında değişiyor. 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
  1. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834 konut ne zaman teslim edilecek?
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