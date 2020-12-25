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Aktüel Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:37:41 -
Kayseri Jandarma Komutanı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Albay Çelik, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür eden Çelik, AA çalışanlarına başarı diledi.


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