Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden, bayram öncesi şekerleme ürünlerine denetim

Bayramın yaklaşmasıyla beraber, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vatandaşların daha sağlıklı alış veriş yapabilmesi için denetlemelerini sürdürüyor.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şekerleme ve tatlı üretimi yapan işletmelerde 5996 sayılı kanuna uygunluğu ile ilgili denetlemeler yapıyor. Kanun gereği halk sağlığını tehdit etmeyecek ve gıda maddelerinin temas ettiği yerlerin temizliği ilgili olarak işletmecilere bilgi veren yetkililer, işletme içerisinde yine kanuna uygun teknik malzemelerin kullanımı ve ürünlerin ambalajlarını kontrol ettikten sonra işletme yetkililerine kontrol belgelerini verdiler.

Denetlemelerin kendilerine ve vatandaşa olan saygılarının bir belgesi olduğunu söyleyen ve 1946 yılından beri lokum üretimi yapan işletmenin yetkilisi Mustafa Güçlü, “Küçük bir işletmemiz var ama kalite ve sağlık kurallarına her zaman dikkat ediyoruz. Denetimlerden memnunuz. Kendimize olan saygımızı denetimler sayesinde halkımıza da gösteriyoruz. Denetimleri merdiven altı üretimlerin önüne geçmek, onların ortadan kalmasını ve engellenmelerini sağlamak için değerli buluyoruz. Denetimlerin devam etmesini de devletimizden önemle rica ediyoruz” dedi.

Hisar Gıda ortaklarından Alparslan Göktepe ise merdiven atı üretimlerin de sık sık denetlenmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Denetimlerden her zaman memnunuz ve devamını da bekliyoruz. Denetimlerin bize faydası ise, muhakkak gözden kaçırdığımız eksikliklerimiz olabiliyor, biz de denetimler sayesinde bunları görmüş oluyoruz. Kendi hatalarımızı böylelikle düzeltmeye çalışıyoruz. Piyasada bildiğiniz üzere merdiven altı üretimler çok fazla. Fiyat politikası olarak da çok fark var ve rekabet edemiyoruz. Bunların da denetlenmesini istiyoruz”