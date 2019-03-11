Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nun namağlup ekibi Kafkasspor, zayıf rakibi Olimpikspor’u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üçüncü hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nun namağlup ekibi Kafkasspor, zayıf rakibi Olimpikspor’u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üçüncü hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mustafa Emre Doğruer xxx, Mehmet Altıparmak xxx, Mehmet Buğra İğde xxx

Kafkasspor: Ergin Koray xx, Sabri Doğan xx, Adem Ülker xxx, Şehzade Ceyhan xxx, Bekir Böke xxx, Berat Musul xxx, Eser Şengül xxxx, Fırat Durkut xxx, Seyit Alkoç xxx, Enes Cingöz xxx, Furkan Baykal xxxx

Kayseri Olimpik: Sedat Çoban xx, Muhammet San x, Metin Erden x, İbrahim Erden x, Bekir Ezgi x, Alper Okur x, Ferhat Karagöz x, Okan Gültekin x, Resul Aydın x, Aykut Yeğenoğlu x, Sami Durmuş x

Goller: Dk.4,67 Eser Şengül, Dk.44 Enes Cingöz, Dk.58,67,75 Furkan Baykal, Dk.70,86 Adem Ülker, Dk.80 Seyit Alkoç (Kafkasspor)

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