Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.11 Mart 2019 Pazartesi 12:47
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Arman Erkılıç x, Dursun Asutay xx, Mehmet Kaya xx
Saha Komiseri: Ahmet Pakdilli
Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım xx, Ali Bozkurt xx, Galip Akyıldız xx, Caner Ünvar xx, Ali Uzun xx, Zeynel Yıldırım xx, Ekrem Beşkozak xx, Oğuz Gürbüz xx, İhsan Menge xx, Oguzhan İlhan xx, Samet Duygu xx
Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek xx, Osman Kaçkar xxx, Samet Atsız xxx, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xxx, Alpaslan Şahin xxx, Kaan Delice xx, Berat Aydemir xx, Hasan Can Polat xxx, Murat Aydın xxx
Goller: Dk.65 Murat Aydın (pen) (A.Yıldızları)
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