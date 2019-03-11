Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde bekleneni veremeyen rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu 1-0 yenerek yoluna namağlup olarak devam etti.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Arman Erkılıç x, Dursun Asutay xx, Mehmet Kaya xx

Saha Komiseri: Ahmet Pakdilli

Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım xx, Ali Bozkurt xx, Galip Akyıldız xx, Caner Ünvar xx, Ali Uzun xx, Zeynel Yıldırım xx, Ekrem Beşkozak xx, Oğuz Gürbüz xx, İhsan Menge xx, Oguzhan İlhan xx, Samet Duygu xx

Anadolu Yıldızları: Tufan Akyürek xx, Osman Kaçkar xxx, Samet Atsız xxx, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xxx, Alpaslan Şahin xxx, Kaan Delice xx, Berat Aydemir xx, Hasan Can Polat xxx, Murat Aydın xxx

Goller: Dk.65 Murat Aydın (pen) (A.Yıldızları)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.