Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Türkiye Üçüncüsü Aydın’da düzenlenen Okullar Arası Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takım halinde üçüncü oldu.

Aydın’da düzenlenen Okullar Arası Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takım halinde üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan Okullar Arası Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası 07 - 10 Mart 2019 tarihleri arasında Aydın, Didim Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takım halinde Türkiye üçüncüsü olurken, sporcularımızdan 51kg’da Azat Sarıyar ve 65 kg’da Berat Özbek Türkiye birincisi, 48 kg’da Sinan Gümüş, 71 kg’da Toygan Aktop ve 80kg’da Nurullah Çadır Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Aydın’dan derecelerle dönen Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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