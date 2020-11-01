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Aktüel Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden seyirciyle buluşuyor
Aktüel

Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden seyirciyle buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:45:18 -
Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden seyirciyle buluşuyor

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyunlarına ara veren Kayseri Devlet Tiyatrosu, 3 Kasım'da "Taş Bademleri" adlı oyunla yeniden perdelerini açacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek, Remzi Özçelik'in yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar'ın yönettiği oyun, 3 Kasım'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, 7 Kasım'a kadar 5 gün boyunca sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahneye taşınan Osman Nuri Ercan'ın yazdığı, Alpay Ulusoy'un yönettiği "Aşık Veysel" adlı oyun ise 10, 11 ve 12 Kasım'da izleyicinin karşısına çıkacak.

Bilet fiyatları 5 ila 15 lira arasında olan oyunlarda, Kovid-19 salgını tedbirlerine uygun hareket edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonunda Kayseri'ye Devlet Tiyatrosunu getirdiklerini anımsatarak, "Kayseri Şehir Tiyatrosu Salonu'nu Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması için devretmiştik ve ilk oyun geçtiğimiz mart ayında oynanmıştı." ifadesini kullandı.

Kayseri'nin her yönüyle kültür sanat merkezi olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle Devlet Tiyatrosu, faaliyetine ara vermişti. Tiyatrosever hemşehrilerimiz, kasım ayından itibaren yine pandemi kuralları kapsamında tiyatro izleyebilecekler. Oyunlar, biletler ve pandemi kuralları hakkında detaylı bilgiler Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer almaktadır. Tekrar, Kayseri Devlet Tiyatrosu, tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

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