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Aktüel Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'a ilk konteyner kenti kurdu
Aktüel

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'a ilk konteyner kenti kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kurulan ilk konteyner kenti inceledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:01:00 -
Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'a ilk konteyner kenti kurdu

Erdoğan Gül

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte kentte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurulan ilk konteyner kenti inceledi.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyemizce AFAD iş birliğinde Kahramanmaraş’a kurulan ilk konteyner kenti birlikte inceledik” dedi.

Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde kurulan konteyner kentin önemini vurgulayan Büyükkılıç, “Bizim tek gayemiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza ivedilikle yeniden bir yuva sıcaklığı oluşturmak ve tüm imkânlarımızla hayatlarını kolaylaştırmak. Yaşadığımız bu zorlu süreci tek yürek olarak aşacağız” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu da Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte sardıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konteyner kent incelemeleri sırasında özellikle depremzede çocuklar ile yakından ilgilenirken, depremzede vatandaşlara da bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, İLK KONTEYNER KENTTE SICAK YEMEK DAĞITIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurduğu Kahramanmaraş’ın ilk konteyner kentinde mobil mutfak uygulamasını devreye soktu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde kısa süre içerisinde kurulan ilk konteyner kentte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda mobil mutfak kuruldu.

Depremzede vatandaşlara şefkat ve merhamet elini uzatarak gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk andan itibaren kente oluşturduğu sıcak çorba ve dağıtım noktalarının yanı sıra Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde kurulan konteyner kent de mobil mutfak uygulamasını hayata geçirdi.

Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde konaklayan depremzede vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak yemek imkânı sunuluyor.

Deprem bölgesinde çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç da konteyner kentte hem depremzede vatandaşlara hem de görevli personele sıcak yemek dağıtımına eşlik etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “KAYSERİ” TEŞEKKÜRÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta karşıladı. Konteyner kentte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kent başta olmak üzere bölgede yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Büyükkılıç’a ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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