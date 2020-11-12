Kayseri Büyükşehir Belediyesinden engellilere özel spor tesisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, spor için engelleri ortadan kaldıracak biçimde projelendirdiği spor salonu ile kapalı tenis kortlarının temeli atıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Erenköy Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün geliştiğini ve değiştiğini söyledi.

Kentin ihtiyaç duyduğu her alandaki yatırımların gerek merkezi hükümet, gerek yerel yönetimler ve gerekse hayırseverler vasıtasıyla yerine getirildiğini belirten Günaydın, "Bugün Kayseri olarak çok önemli eşiği geçtik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yapılan yatırımların hem ülke ekonomimize, hem ilimiz ekonomisine katkıları çok fazla olacaktır. Gençlerimiz, vatandaşlarımız yaz, kış spor yapsın diye kapalı spor tesisleri inşa ediliyor. Açık alanda da çok önemli yatırımlar yapıldı." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kış şartlarında da spor yapılabilmesini önemsedikleri için burada 2 kapalı tenis kortu yapacaklarını ifade etti.

Her bir tenis kortunun 665 metrekareye sahip olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Projenin inşaat alanı 1450 metrekare. Yaklaşık 3 milyon 189 bin liraya mal oluyor. Engelsiz Yaşam Merkezimizin spor salonu 2 milyon 140 bin liraya mal olacak. Bin metrekare inşaat alanı mevcut. Buradaki donanımlarıyla birlikte inşallah hem engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir koşul oluşturacak, hem de normal vatandaşlarımızın da burada hizmet almasına fırsat verecek." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından 2 tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve davetliler katıldı.







