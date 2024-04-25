Kayseri Anadolu Makine Fuarı için gün sayıyor

NOBEL Expo Fuarcılık tarafından 2-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ANAMAK Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, makine üreticileri ile imalat sanayisi yöneticilerini bir araya getiriyor. Organizasyonda ayrıca 28 ülkeden satın alma heyetleri 20.000 m² alanda beğeniye sunulacak 400 makineyi inceleyecek.

Türkiye’nin köklü ahşap ve metal işleme makineleri üreticileri, 2-5 Mayıs tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek ANAMAK 2024 Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı ile ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sunacak.

NOBEL Expo Fuarcılık tarafından Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek organizasyon, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar, 20.000 m² alanda gerçekleşecek ve 80’in üzerinde üreticinin 400’den fazla yeni teknoloji ürünü makineleri görücüye çıkacak.

B2B Alım Heyeti Programı kapsamında 28 ülkeden gelen satın almacıların ağırlanacağı fuarda ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan ve Rusya gibi Türkiye'nin en çok makine ihracatı yaptığı gelişmiş ülkelerden alıcılar da yer alacak. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman ve Ürdün’den gelecek satın almacılar da fuarda inceleme ve satın alma yapacak.

Organizasyonda mobilya, kapı pencere, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, yedek parça ve savunma sanayi başta olmak üzere 30’dan fazla sektörde kullanılan metal ve ahşap işleme makineleri sergilenecek. Bu önemli fuarı ayrıca Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’na bağlı Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sivas ve Mersin illerindeki odaların üyeleri de ziyaret edecek.