Kaynakları verimli kullanmak için iş birliği yapılacak

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, bu iki kurumun iş birliği ve koordinasyonlarının önemli olduğunu vurguladı. Demirdöğen, şunları ifade etti: “Biz takım ruhuyla çalışırsak bölgede güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Kaynakların daha verimli ve iyi kullanılması, mükerrer projelere destek verilmemesi için iş birliği yapmak önemli. Kaynak transferi konusunda bir sıkıntımız yok. Sıkı bir enformasyonla bakanlığımızdan ödenek bulup veya mevcut bütçelerimizle bu kaynakları kullanabilme imkânımız var. Mükerrer olmayan desteklerle bölgenin kalkınmasını sağlayabiliriz. İnsan kaynaklarımızı kullanarak daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.”