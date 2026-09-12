Kaynak çalışması yangın çıkardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman'da bir ikamette gerçekleştirilen demir kaynağı işlemi esnasında çevreye saçılan kıvılcımların kağıtları alevlendirmesiyle yangın meydana geldi.
İHA'nın geçtiği bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29116 sokakta bulunan bir evin üst katında demir kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, alt katta bulunan kağıt parçalarının üzerine düştü.
Kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek eve yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.