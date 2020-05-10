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Aktüel

Kaymakamdan Şehit Annelerine ziyaret

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kaymakam Şahiner, şehit annelerini ve 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek, anneler gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:01:35 -
Kaymakamdan Şehit Annelerine ziyaret

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kaymakam Şahiner, şehit annelerini ve 100 yaş üstü anneleri ziyaret ederek, anneler gününü kutladı.


İlçede buluna 13 şehit annesi ve 11 yüz yaş üstü anneleri, Kaymakam Muzaffer Şahiner, eşi Semihan Şahiner ,Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabayır ve ilçe emniyet müdürlüğü trafik tescil büro amirliği ekipleri ile birlikte ziyaret ederek hediyeler verdiler.


Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan bir gün değil yılın her günü annelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.


"Cennet annelerin ayakları altındadır" diyen Şahiner, "Annelerimize öf demememiz gerekiyor. İlçede yaşayan 13 şehit ailesinin hatırlarını sormak için dolaşıyoruz. Yine 11 annemiz de 100 yaş üstü. Onları da bu vesileyle tek tek ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

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