  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:40:35 -
Kaymakam Yücel, vefa grubunun bayramını kutladı

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ve bayram boyunca görevlerini sürdüren ve Kuşadası halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Kuşadası Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs tedbirleri kapsamında önemli çalışmalara imza attı. Vefa grubu çalışanlarını bayramda da unutmayan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, çalışmaların yürütüldüğü Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’na giderek, vefa grubu üyelerinin bayramını kutladı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı