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Kaymakam Köleoğlu’ndan askerlere ziyaret

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:39:44 -
Kaymakam Köleoğlu’ndan askerlere ziyaret

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tabur Komutanlığını ziyaret etti.


İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen’i ziyaret ederek personelle bir süre sohbet eden Kaymakam Köleoğlu, "Güvenliğimizin teminatı jandarma tam 181 yıldır bizler evimizde rahat uyuyalım diye görevinin başında ve böyle olmaya da devam edecek. Gerek jandarma, gerekse emniyet teşkilatımızın 24 saat gözünü kırpmadan görev yaptığına şahitlik ediyoruz. Yaptığınız görevin ne kadar kutsal olduğunu asla ve asla unutmayın. Eğer evlerimizde anneleriniz, eşleriniz, evlatlarınız rahat bir şekilde uyuyorlarsa, bu sizler gibi güvenlik kuvvetlerimizin görevinin başında olmasının sayesindedir. Rabbim sizleri korusun" dedi.

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