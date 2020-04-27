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Aktüel

Kaymakam Erdinç Yılmaz tekrar görevinin başında

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine başladı.

2020-04-27 11:09:00 -
Kaymakam Erdinç Yılmaz tekrar görevinin başında

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine başladı.


Kaymakam Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) yakalanmıştı. Tedavisi hastanede 6 Nisan’da başlayan Kaymakam Yılmaz, son yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, bugün itibariyle de tekrar görevinin başına geçti. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele de ki çalışmalara bıraktığı yerden devam eden Yılmaz, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları ile vatandaşlara yapılan yardımları yakından ilgilenmeye yeniden başladı.

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