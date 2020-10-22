Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu

İstanbul'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bilgi almak isteyen CNN muhabiri kaymakamın ismini yanlış söyledi. Canlı yayında bir anda kendisine mikrofon uzatılan Kaymakam Özel, konuşmayı geri çevirip "İsmimi de yanlış söylediniz zaten" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de saat 11.00 sıralarında eğitim uçağının düşmesiyle birlikte haber kanalları bölgeye muhabir göndererek ekran başındakilere bölgeden son gelişmeleri aktarmaya çalıştı.

Canlı yayında bir anda mikrofon uzattı

Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana gelen CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım" diyerek canlı yayında bir anda mikrofonu Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e uzattı.

Kaymakamın ismini yanlış söyledi

Kendisine uzatılan mikrofon karşısında şaşkınlık yaşayan Büyükçekmece Kaymakamı Özel, "Ben İsmail Bey değilim, ismimi de yanlış söylediniz zaten" diyerek röportaj teklifini geri çevirdi.

CNN Türk muhabiri de daha sonra kargaşadan dolayı karışıklık yaşadığını belirterek özür diledi.