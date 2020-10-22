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Aktüel Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu
Aktüel

Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu

İstanbul'da Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan ve Büyükçekmece'de düşen uçakla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bilgi almak isteyen CNN muhabiri, kaymakamın ismini yanlış söyledi. Kaymakam canlı yayında bir anda kendisine mikrofon uzatan muhabiri geri çevirerek, "İsmimi de yanlış söylediniz zaten" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:29:00 -

İstanbul'da düşen eğitim uçağıyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bilgi almak isteyen CNN muhabiri kaymakamın ismini yanlış söyledi. Canlı yayında bir anda kendisine mikrofon uzatılan Kaymakam Özel, konuşmayı geri çevirip "İsmimi de yanlış söylediniz zaten" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de saat 11.00 sıralarında eğitim uçağının düşmesiyle birlikte haber kanalları bölgeye muhabir göndererek ekran başındakilere bölgeden son gelişmeleri aktarmaya çalıştı.

Canlı yayında bir anda mikrofon uzattı

Sahadan bilgi paylaşımı yapmak üzere alana gelen CNN Türk muhabiri, yaralı pilotun Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini aktardıktan sonra "Yanımızda Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Bey var, onunla konuşalım" diyerek canlı yayında bir anda mikrofonu Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e uzattı.

Kaymakamın ismini yanlış söyledi

Kendisine uzatılan mikrofon karşısında şaşkınlık yaşayan Büyükçekmece Kaymakamı Özel, "Ben İsmail Bey değilim, ismimi de yanlış söylediniz zaten" diyerek röportaj teklifini geri çevirdi.

CNN Türk muhabiri de daha sonra kargaşadan dolayı karışıklık yaşadığını belirterek özür diledi.

 

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Yorumlar

serdar kubilay

İsmini yanlış söylediyse düzeltir.Yönetici olmak kolay değil.
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