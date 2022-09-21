Kaymakam Çetin’den şehit ailelere anlamlı ziyaret
Haliliye Kaymakamı ve aynı zamanda Şanlıurfa vali yardımcısı olan Serap Özmen Çetin, Haliliye İlçe Emniyet Müdürü Ömer Faruk Gök ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Gönüllü ile birlikte 19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla Şanlıurfa Şehit Aileler Derneğini ziyaret ettiler.
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Ziyarette Şehit Ailelerin ve Gazilerin anlattıkları, Kaymakam Serap Özmen Çetin’i duygulandırdı. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Kaymakam “Bizler şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehit ailelerini ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapımız açıktır” dedi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da “Başta Kaymakamımız olmak Heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.