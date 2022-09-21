Kaymakam Çetin’den şehit ailelere anlamlı ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

Ziyarette Şehit Ailelerin ve Gazilerin anlattıkları, Kaymakam Serap Özmen Çetin’i duygulandırdı. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Kaymakam “Bizler şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehit ailelerini ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapımız açıktır” dedi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da “Başta Kaymakamımız olmak Heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.