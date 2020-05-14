Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimiz daha modern olacak"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyünde yenilenen altyapı ve kanalizasyon siteminden sonra parke taşı döşeme işine başlandığı bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Geçen yıl altyapı hizmetlerini tamamladığımız Beşkarış köyümüzde bu yıl parke taşı düşeme işi devam ediyor. Altyapı çalışmaları sırasında söktüğümüz 12 bin metrekare parke taşını temizleyerek ihale edip tekrar döşeme işinde kullanıyoruz. Böylece aynı taşı kullanarak ekonomik anlamda kazanç elde etmiş olduk. Beşkarış köyümüz yenilenen altyapı ve kanalizasyon sistemi ile uzun yıllar sorun yaşamayacak. Bunun yanında parke taşı döşemesi bitmesiyle daha modern ve temiz bir görüntüye kavuşacak. Hayırlı olsun inşallah’’ diye konuştu.