Kayıp zihinsel engelli vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş, ormanlık alanda ölü bulundu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş, ormanlık alanda ölü bulundu.
Çat köyünde yaşayan zihinsel engelli 60 yaşındaki Murat Özcan'dan dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ve köylülerce yapılan aramada Özcan, köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu.
Özcan'ın cesedi cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.