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Aktüel Kayıp zihinsel engelli vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu
Aktüel

Kayıp zihinsel engelli vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş, ormanlık alanda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 21:16:00 -
Kayıp zihinsel engelli vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş, ormanlık alanda ölü bulundu.

Çat köyünde yaşayan zihinsel engelli 60 yaşındaki Murat Özcan'dan dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ve köylülerce yapılan aramada Özcan, köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Özcan'ın cesedi cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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