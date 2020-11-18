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Aktüel Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:46:05 -
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordine edilen çalışmalarda, 25 kişilik ekip, sabah saatlerinde 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde yeniden arama faaliyetine başladı.

Botlarla baraj gölüne açılan ekipler, kayıp genç kızı bulmak için 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı ile kıyıya yakın alanlar ve baraj kapaklarında arama yaptı.

Gün boyu süren çalışmalarda, Yalova ve Adıyaman emniyet müdürlüklerine bağlı dalgıç ekipler de Sarı Saltuk Viyadüğü civarında su altı aramaları gerçekleştirdi.

Kayıp genç kızı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.

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