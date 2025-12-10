  • İSTANBUL
Gündem Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki genç ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındeki genç ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki genç ölü bulundu

Bursa'da 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Yıldıztepe mevkisinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Berat Yavuz'a (19) ait olduğu öğrenilen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Yavuz'un 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

