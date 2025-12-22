  • İSTANBUL
Gündem Kayıp öğretmen için seferberlik: Porsuk Çayı’nda aramalar sürüyor
Gündem

Kayıp öğretmen için seferberlik: Porsuk Çayı’nda aramalar sürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayıp öğretmen için seferberlik: Porsuk Çayı’nda aramalar sürüyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde kaybolan öğretmen Tuncay Arslan’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde aralıksız sürüyor.

Eskişehir'de kayıp öğretmeni arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE KAYIP ÖĞRETMEN

Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan'ın (51), bulunması amacıyla kentin farklı noktalarında ve Porsuk Çayı çevresinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Porsuk Çayı'nda yürütülen arama çalışmaları kapsamında suyun debisi düşürüldü. Çayın, Gökmeydan Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Bölgede, AFAD, polis, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerinden oluşan 40 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGE DRONLA TARANIYOR

Kıyı taraması yaparak su yüzeyinde arama çalışması gerçekleştiren ekipler dronlarla da bölgeyi tarıyor. Bot ve kanoyla suda arama çalışması yapan ekipler, sondayla su altını kontrol ediyor.

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Yorumlar

Öğrenci

Bu şehrin valisi emniyet müdürü işlerini layıkıyla yapmıyor denetim yok halkın arasında değiller esnafında hakkında kimin nerde naptığı belli değil asayiş başı boşluk zirvede maalesef.
