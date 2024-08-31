Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alındılar!
Diyarbakır'da 11 gündür kayıp Narin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Küçük Narin'in amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin de muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 11 gündür kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin de muhtarı olan gözaltına alındı.
Çalışmalar hakkında son durum
Kayıp Narin'i arama çalışmaları da sürüyor. Bölge, havadan ve karadan karış karış tarandı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu.
Gündem
Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor: Abisi serbest bırakıldı (Çalışmalar hakkında son durum)