Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alındılar!

Diyarbakır'da 11 gündür kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin de muhtarı olan gözaltına alındı.

Çalışmalar hakkında son durum

Kayıp Narin'i arama çalışmaları da sürüyor. Bölge, havadan ve karadan karış karış tarandı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu.