Kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
Kartal'da 4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Arda Yurtseven, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.
İstanbul-Kartal'da 4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Arda Yurtseven, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'in ailesi, durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatan ekipler, Yurtseven'in bisikletini Kartal Yakacık Yeni Mahalle'de buldu.
Arda Yurtseven'in telefonunun en son Aydos Ormanı'nda sinyal verdiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Yapılan arama çalışmalarında Yurtseven'in cesedi, bir ağaçta ipe asılı halde bulundu.
Yurtseven'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.