Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polise dava açıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasına ait bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığı iddia edilen ve açığa alınan polis memuru E.Y. hakkında dava açıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın içeriğine ilişkin bazı bilgileri ele geçirip yaydığı öne sürülen Doku'nun erkek arkadaşı Z.A'nın üvey babası polis memuru olan E.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkta hazırlanan iddianame ise Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis memuru E.Y'nin, görevini kötüye kullanıp kayıp genç kıza ait bazı kişisel bilgileri ele geçirip sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

İddianamede, bu nedenlerle E.Y'nin, "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" ve "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek" suçlarından 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık E.Y'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

E.Y'nin, bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğünce görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'tan itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine çalışmalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm aramalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.