  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası

"Güçlü Devlet, Dengeli Ekonomi": Ayhan Gider'den 2026 bütçesi mesajı

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu
Yerel Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu!
Yerel

Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu!

Adıyaman Kahta'da Atatürk Barajı Göleti’nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 30 yaşındaki Fatih Çakır’dan acı haber geldi. Çakır’ın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bugün gölette bulundu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, dün akşam balık tutmak için Atatürk Barajı Göleti’ne açılan teknenin alabora olmasıyla kaybolan Fatih Çakır (30), bugün öğle saatlerinde ölü bulundu.

 

Atatürk Barajı Gölü'nde dün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla açılan içinde 5 kişinin bulunduğu tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.

 

Bölgeye sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bugün saat 12.00 sıralarında Fatih Çakır’ın cansız bedeni bulundu. Çakır’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Yerel

İstanbul ve Ankara'da alarm! Baraj dolulukları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor
Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor

Gündem

Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor

Manyas Barajı çekildi: Karacabey’de çeltik ekimi durduruldu
Manyas Barajı çekildi: Karacabey’de çeltik ekimi durduruldu

Tarım

Manyas Barajı çekildi: Karacabey’de çeltik ekimi durduruldu

Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu
Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Yerel

Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23