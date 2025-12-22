Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu!
Adıyaman Kahta'da Atatürk Barajı Göleti’nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan 30 yaşındaki Fatih Çakır’dan acı haber geldi. Çakır’ın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bugün gölette bulundu.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, dün akşam balık tutmak için Atatürk Barajı Göleti’ne açılan teknenin alabora olmasıyla kaybolan Fatih Çakır (30), bugün öğle saatlerinde ölü bulundu.
Atatürk Barajı Gölü'nde dün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla açılan içinde 5 kişinin bulunduğu tekne bir süre sonra alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 kişi kurtarıldı. Kaybolan Fatih Çakır’ın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bugün saat 12.00 sıralarında Fatih Çakır’ın cansız bedeni bulundu. Çakır’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.