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Aktüel Kayınpederi ve kayınbiraderlerini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kayınpederi ve kayınbiraderlerini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Eşiyle yaşadığı sorunları konuşmak için buluştuğu kayınpederi ve iki kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-13 00:31:00 -
Kayınpederi ve kayınbiraderlerini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Eşiyle yaşadığı sorunları konuşmak için buluştuğu kayınpederi ve iki kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sorunları olan Alper Ö, kayınpederi İbrahim K, kayınbiraderleri Mustafa K. ve İsa K. ile Etimesgut ilçesindeki Kelebek Su Parkı yakınlarında buluştu.

Konuşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Alper Ö, silahıyla eşinin yakınlarına ateş açtı.

Yaralanan İbrahim K, Mustafa K. ve İsa K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etimesgut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alper Ö'yü gözaltına aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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