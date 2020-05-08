Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlar devlet korumasında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoğaltımı ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşidin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından bu yıl tescile sunulacağını söyledi.

Pakdemirli, TİGEM tarafından mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz, terenin de aralarında bulunduğu 411 çeşidin, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da 41 çeşit hububat tohumunun çoğaltım için ekiminin yapıldığını vurguladı.

Çoğaltımı yapılan tohumluklardan elde edilen fidelerin TİGEM’e bağlı işletmelerde ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sözleşmeli üreticilere ulaştırıldığına işaret eden Pakdemirli, “Bu ürünler de kısa bir süre sonra sofralarımıza ulaşmış olacak. Böylece eskinin o unutulmaz lezzetlerine yeniden kavuşmuş olacağız” dedi.