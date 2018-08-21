Kaybolan kurbanlıklar drone ile bulundu

Olay, merkeze bağlı Yünlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kurbanlık köyde bulundukları yerden çıkarak kayboldu. Mal sahibi koyunları göremeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Hayvanların kaçarak kayıp olduğu üzerinde duran jandarma ekipleri hem karadan hem de drone ile havadan arama tarama çalışması başlattı. Kaybolan koyunlar havadan tespit edilerek bulundukları yerden alındı.

Kurbanlıkları bulunan mal sahibi kadın Astsubayın başında bulunduğu ekibe teşekkür etti.