Kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'dan beri kayıp olan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeği bulundu.

Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür haber alınamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi.

Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, "Tina"yı teşhis etti.

TİNA İYİ DURUMDA

Tina'nın sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı bildirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

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SU KUYULARI, DERE YATAKLARI, MAĞARALAR ARANDI

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i ve köpeğini aramıştı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin desteğiyle su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda da arama yapılmış ancak Berzeg ya da köpeği "Tina"ya ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.