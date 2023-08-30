  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar! Neden ekmekten uzak durmalıyız?

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

Akaryakıta dev indirim! O güne kadar sakın depoyu fullemeyin...

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor

Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu

iPhone 15 tanıtım tarihi Türkiye saati resmi olarak Türkiye'ye açıklandı: Beklenen o an geldi! Modellerin üstüne çıkacak

Türkiye'ye petrol vermedikleri için zarar üstüne zarar ediyorlar! Acil olarak çözüm yolu arıyorlar

Müslüman turistler ırkçılardan endişeli

Türkiye bir doğalgaz keşfine daha çok yakın! 'Bölgeden gaz fışkırıyor' haberini almamız an meselesi

En düşük emekli maaşı için 2 farklı ihtimal!
Gündem Kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme!
Gündem

Kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:49:00 -
Kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. 74 gündür sürdürülen çalışmalarda bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'dan beri kayıp olan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeği bulundu.

Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra aramalara rağmen 74 gündür haber alınamayan Berzeg'in köpeğini gören bir vatandaş, durumu Armutlu Muhtarı Hamit Erman'a bildirdi.

Bu kişinin, Armutlu ile Geyikli mahalleleri arasında gördüğü köpeğin fotoğrafını Erman'a göndermesinin ardından Berzeg'in ailesine ulaşıldı. İstanbul'da bulunan aile bireyleri, "Tina"yı teşhis etti.

TİNA İYİ DURUMDA

Tina'nın sağlıklı olduğu, Berzeg'in yakınlarının da Gönen'e geldiği ve jandarma ekiplerince aileyle görüşülerek durum değerlendirmesi gerçekleştirileceği, sonrasında bu yeni gelişme doğrultusunda arama çalışması yapılacağı bildirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SU KUYULARI, DERE YATAKLARI, MAĞARALAR ARANDI

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i ve köpeğini aramıştı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin desteğiyle su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda da arama yapılmış ancak Berzeg ya da köpeği "Tina"ya ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23