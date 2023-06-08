Kaybetmeye doyamıyor! Merdan Yanardağ, Baykar'a karşı kaybettiği davayı ikinci kez...

Her fırsatta SİHA'ları hedef alan muhalif gazeteci Merdan Yanardağ, Baykar'ın açtığı davayı kaybetmişti. Kaybettiği davayı üst mahkemeye taşıyan Yanardağ, ikinci kez kaybetti.

Tüm dünyanın adından övgüyle bahsettiği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk SİHA'ları hedef alan Tele-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan davayı kaybetti.

CEZASI ARTTI

15 bin TL tazminat parası ödemeye mahkum edilen Yanardağ, davayı üst mahkemeye taşıdı. Cezayı az bulan üst mahkeme, Yanardağ'ın 30 bin TL ödemesine karar verdi.

MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇTİ

SİHA'lar hakkında "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek adeta milletin aklıyla dalga geçmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılan manevi tazminat davasını kaybettiklerini açıklamıştı.

YARGIYI TEHDİT ETMİŞTİ

Mahkeme kararını, 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." diye konuşmuştu.

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