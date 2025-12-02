  • İSTANBUL
Kayalıkların arasından fırladı! Neslinin tükendiği biliniyordu dağcılar karşılaştı
Yaşam

Kayalıkların arasından fırladı! Neslinin tükendiği biliniyordu dağcılar karşılaştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hakkari’de Gene Zor Tepesi’ne tırmanan dağcılar, kayalıklar arasında aniden ortaya çıkan gelinciği saniyeler içinde görüntülemeyi başardı.

Hakkari’nin Gene Zor Tepesi’ne tırmanan Gıyasettin Tatlı liderliğindeki dağcı ekibi, Gelezor köyünden başlayarak Çılkanyan Vadisi ve Nasturi Yaylası üzerinden zirveye ilerledikleri sırada beklenmedik bir karşılaşma yaşadı.

 

Heyecan dolu anlar

Tırmanış sırasında ekipten Gıyasettin Tatlı, kayalıklar arasında hızlı ve çevik bir şekilde hareket eden gelinciği fark etti. Tatlı, hayvanı hem fotoğrafladı hem de videoya kaydetti. Dağcılar, gelinciğin hareketlerini izleyerek heyecan dolu anlar yaşadı.

 

“Fotoğraflar ve videolar net çıktı”

Dağcı Tatlı, gelinciğin çok çevik ve hızlı bir hayvan olduğunu belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için gözlerden kaçması normal. Biz kısa süre de olsa onu gözlemleme ve görüntüleme fırsatı bulduk. Fotoğraflar ve videolar net çıktı. Bu deneyim bizi çok mutlu etti ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.

