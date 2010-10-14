Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum

Kaya Toperi, “Öncelikle Bulgar Sefareti ya da resepsiyon değildi. Sayın Cumhurbaşkanı, Bulgaristan gezisindeyken bir heykeltraş gelerek (Vejdi Raşidov) Türkiye’de açacağı sergisinin açılışını yapmasını istedi. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Ancak biz Orta Asya gezisindeyken sergi açılmış. Bu sebepten dolayı program o gece akşam saat 18.00’de müsait olduğu için gittik” dedi. Toperi, “Turgut Özal’ın o gece kendisine özel bir limonata verildiğini ve bu yüzden yemek yemek istemediğini söylüyor Sayın Semra Özal. Böyle özel bir limonata verildi mi?” şeklindeki soruya, “Benim hatırladığım kadarıyla bir tepsi içinde içecekler geldi ve herkes istediğini aldı. Bunu orada bulunan herkese sorabilirsiniz. Özal’ın koruma müdürü Musa (Öztürk) da ordaydı. Limonata mı içti, Fruko mu içti Sayın Cumhurbaşkanı, onu bilemem” şeklinde konuştu.