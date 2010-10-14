THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum

Semra Özal’ın açıklamaları ardından herkesin gözünü çevirdiği Emekli Büyükelçi, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı eski Sözcüsü Kaya Toperi, iddialarla ilgili konuştu

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum

Kaya Toperi, “Öncelikle Bulgar Sefareti ya da resepsiyon değildi. Sayın Cumhurbaşkanı, Bulgaristan gezisindeyken bir heykeltraş gelerek (Vejdi Raşidov) Türkiye’de açacağı sergisinin açılışını yapmasını istedi. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Ancak biz Orta Asya gezisindeyken sergi açılmış. Bu sebepten dolayı program o gece akşam saat 18.00’de müsait olduğu için gittik” dedi. Toperi, “Turgut Özal’ın o gece kendisine özel bir limonata verildiğini ve bu yüzden yemek yemek istemediğini söylüyor Sayın Semra Özal. Böyle özel bir limonata verildi mi?” şeklindeki soruya, “Benim hatırladığım kadarıyla bir tepsi içinde içecekler geldi ve herkes istediğini aldı. Bunu orada bulunan herkese sorabilirsiniz. Özal’ın koruma müdürü Musa (Öztürk) da ordaydı. Limonata mı içti, Fruko mu içti Sayın Cumhurbaşkanı, onu bilemem” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:09
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum
    1. Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum
    2. İran'da düğün evine silahlı saldırı: 4..
    3. Anneleriyle aralarına ‘vize ihlâli’..
    4. Reçete hazırlayan makine ürettiler
    5. Dünyaya yeniden merhaba
    6. Asya borsaları
    7. Biz engelliyiz, sizin probleminiz ne?
    8. Gül’e seslenen acılı evlat haberi..
    9. 'Lübnan'ın çabaları tansiyonun..
    10. MHP, jandarma kıskacında
    11. Vodafone'dan "müziğe" 8 yılda 100..
    12. Hayatın ikiyüzlülükleri
    13. Borsa, güne düşüşle başladı
    14. CHP, Deniz Baykal'a sahip çıkmıyor
    15. Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum
    16. Gazze’ye yardım konvoyu 9 gündür geçiş..
    17. Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
    18. Ahilik, prensipleriyle yaşatılmalı”
    19. Gram altın, güne yükselişle başladı
    20. İran'dan petrol resti! 'Yaptırımlar..
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...