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Gündem Kaya Sabancı Bodrum'da saldırıya uğradı!
Gündem

Kaya Sabancı Bodrum'da saldırıya uğradı!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 01:31:00 - 2024-06-21 01:38:56
Kaya Sabancı Bodrum'da saldırıya uğradı!

72 yaşındaki iş adamı Kaya Sabancı, ikamet ettiği Bodrum'da darbedildi. Sabancı, hastaneye kaldırıldı.

Sabancı, Bodrum'da Mandarin Otel ve tatil sitesinin içerisindeki konutuyla ilgili husumet yaşadığı otelin sahibi Vedat Aşçı ve korumalarının saldırısına uğradı.

Gölköy'de meydana gelen olayın ardından Kaya Sabancı, Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ve yat kaptanı Kemal Kocaoğlan, olayla ilgili hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kaya Sabancı'nın 'beach club'a indiği sırada Vedat Aşçı ile karşılaştığı, daha önceden konutun eksikleri nedeniyle Vedat Aşçı ile aralarında husumet bulunan Sabancı'ya Aşçı'nın korumalarının saldırarak yumruk attığı ve kafasından darbedilen Sabancı'nın yere düştüğü, ardından ambulans çağrıldığı belirtildi.
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