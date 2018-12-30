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Kaya parçasının altında kalarak can verdi

Aydın'damotorlu testere ile ağacın dalını kesmeye çalışırken dala dayanan kayanın bir anda yuvarlanması sonucu kayanın altında kalarak ağır yaralanan vatandaş, yaşamını yitirdi.

30 Aralık 2018 Pazar 23:38
Kaya parçasının altında kalarak can verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde devrilen çam ağacının dalını kesmeye çalışan 61 yaşındaki Mevlüt Ayaz, dala dayanan kayanın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ortakayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin dışında bir çam ağacının devrildiğini gören Mevlüt Ayaz, motorlu testere ile dallarını kesmek istedi. Motorlu testere ile ağacın dalını kesmeye çalışan Ayaz, dala dayanan kayanın bir anda yuvarlanması sonucu altında kaldı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Mevlüt Ayaz’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz’ın öldüğü belirlendi. Mevlüt Ayaz’ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:38
  1. Aydın
  2. Efeler
  3. korkunç olay
  4. Mevlüt Ayaz
  5. Kaya parçasının altında kalarak can verdi

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