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Kadın - Aile Kavurma tarifi | Lezzetli yumuşak kavurma nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kavurma tarifi | Lezzetli yumuşak kavurma nasıl yapılır?

Kavurma yapmanın püf noktası | Kurban bayramında et kavuracak olanlar hem yumuşak hem de leziz tarif arıyorlar. Yeni kesilen etten kavurma yapmak için püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki, ek nasıl kavurulur? Kurban eti nasıl pişirilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 16:16:00 -
Kavurma tarifi | Lezzetli yumuşak kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı kavrumasız, baklavasız geçmez. Bu sebeple et kavurma hazırlayacak olanlar tarif araştırmaya başladı. Peki, en kolay nasıl pişirilir?

Kavurma tarifi | Lezzetli yumuşak kavurma nasıl yapılır?

Yumuşacık bir kavurma yemek istiyorsanız en önemli nokta etin dinlenmiş olmasından geçiyor. Kesimden gelen eti bir kevgire alın ardından bir tepsiye yerleştirip dolaba kaldırın. Buzdolabında 3-4 saat dinlenip kanı süzülen eti doğrayıp yıkayarak kavurma işlemine başlayabilirsiniz.

Tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı koyup eritin. İç yağ yoksa sıvı yağ ya da tereyağı tercih edebilirsiniz. Yağ eridikten sonra etleri tencereye alın. Etler yumuşayınca tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe getirin.

Etleri ara ara kontrol edin suyunu tamamen çekerse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Ocağın altını kapatmadan tuz ve kekik ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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