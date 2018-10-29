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Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir polis bacağından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı

Olay saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan pastane sahibi ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga büyüdü. Olayın ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga edenleri ayırmak isteyen Y.T. ismindeki polis memuru bıçak darbesiyle bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından bıçakla yaralanan polis memuru Y.T.'yi ambulansla Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında darp sonucu yaralanan ismi bilinmeyen bir kişide yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri inceleme yaptı

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Özel Harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir sopa ve bıçak olduğunu tespit etti. Yaşanan kavga sırasında bir aracın camı kırılarak araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
  1. İstanbul
  2. Gaziosmanpaşa
  3. Kavga
  4. bıçakla yaralama
  5. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla yaralandı

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