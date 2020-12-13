Kavgaya müdahale eden polislere bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşananan olayda; yabancı uyruklu kiracılar ile ev sahipleri arasında evi boşaltma tartışması çıktı.
Kiracılar polise saldırdı
Tartışma büyüyünce olay yerine polis çağrıldı. Eve girmeye çalışan polislerden 2'si iddiaya göre kiracı olan yabancı uyruklu şahısların saldırısına uğradı. Saldırıda 2 polis aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı polisler, çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
4 kişi gözaltına alındı
Bölgeye destek için giden polisler, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.